Начался сбор вопросов к прямой линии Путина

Чтобы задать вопрос, необходимо зарегистрироваться на этом ресурсе. Обращения можно присылать как в виде текста, так и в формате видео.
Обратиться к главе государства можно и по телефону 8−800−200−40−40, бесплатно и круглосуточно. Если линия занята, сообщение примет автоответчик и его обработают чуть позже.
Кроме того, есть возможность видеозвонка через сайт, также задать вопрос можно через мобильное приложение.
Текстовые и видеовопросы президенту можно отправить в том числе через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.
Вопросы будут принимать вплоть до окончания программы 19 декабря.
«Итоги года с Владимиром Путиным» выйдут в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Программа будет совмещать формат прямой линии и пресс-конференции.
В прошлый раз подобное мероприятие прошло 14 декабря 2023 года. «Итоги года» длились четыре часа и четыре минуты. За это время президент ответил на 67 вопросов. Из них 26 задали граждане и 33 — представители СМИ, в том числе журналисты из Турции, Китая, США, Франции и Республики Сербской.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у прямой линии Путина нет четкого хронометража, это всегда продолжительное и содержательное мероприятие.