Начался сбор вопросов к прямой линии Путина

В прошлый раз подобное мероприятие прошло 14 декабря 2023 года. «Итоги года» длились четыре часа и четыре минуты. За это время президент ответил на 67 вопросов. Из них 26 задали граждане и 33 — представители СМИ, в том числе журналисты из Турции, Китая, США, Франции и Республики Сербской.