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Лицензии нет, здоровье и жизнь не гарантируются: В гараже у жителя Ростовской области нашли тысячи бутылок спиртного

Житель Волгодонска прятал в гараже почти две тонны паленого алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области правоохранители обнаружили у жителя Волгодонска настоящий склад спиртного. Мужчина хранил в арендованном гараже несколько тысяч бутылок с горячительным напитками. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по донскому региону.

ВМЕСТО АВТОМОБИЛЯ — СКЛАД СО СПИРТНЫМ.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 52-летний дончанин арендовал гаражный бокс в одном из районов Волгодонска. Вот только не ставил туда никаких машин. Съемное помещение он использовал как склад со спиртным, хранив на небольшой площади тысячи бутылок с горячительным. Когда об этом узнали правоохранители, то нагрянули к арендатору с обыском.

— Полицейские обнаружили в гараже 52-летнего местного жителя 2175 бутылок со спиртным. Общий объем содержимого составил 1870 литров, — прокомментировали в пресс-службе донского главка.

Однако, пить такой алкоголь может быть опасно для здоровья и даже жизни — на таре не было никаких подтверждений безопасности продукции. А уж случаи, когда после отравления паленым алкоголем, люди гибли, у всех на слуху, так что последствия употребления горячительного без опознавательных знаков могут быть самые страшные.

ГРОЗИТ КРУПНЫЙ ШТРАФ И ТЮРЕМНЫЙ СРОК.

Правоохранители изъяли у нарушителя всю алкогольную продукцию. Общая стоимость почти двух тонн спиртного составила больше 800 тысяч рублей.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В ходе проверки удалось выяснить, что ранее ушлый арендатор гаража уже был судим. А в этот раз решил незаконным образом заработать.

По словам задержанного, он приобрел немаркированный товар для дальнейшей перепродажи.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

— Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — говорится в сообщении ведомства.

Если вина мужчины будет доказана, то ему будет грозить крупный штраф или тюремный срок.