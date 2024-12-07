Лицензии нет, здоровье и жизнь не гарантируются: В гараже у жителя Ростовской области нашли тысячи бутылок спиртного

Однако, пить такой алкоголь может быть опасно для здоровья и даже жизни — на таре не было никаких подтверждений безопасности продукции. А уж случаи, когда после отравления паленым алкоголем, люди гибли, у всех на слуху, так что последствия употребления горячительного без опознавательных знаков могут быть самые страшные.