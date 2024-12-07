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Жители Уралмаша в Екатеринбурге остались без света из-за аварии на сетях

В Екатеринбурге вечером 7 декабря жители Уралмаша сообщили о внезапном отключении электричества.

Без света остались дома на улицах Индустрии, Избирателей и Восстания.

«На Уралмаше нет электричества на улице Изобретателей. Говорят, что свет появится через два часа. Люди работают в первобытных условиях», — рассказал местный житель.

Произошло технологическое нарушение в распределительной сети 6 кВ, раскрыли причину отключения в компании «Россети Урал». На место оперативно выехали специалисты, которые переведут линии на резервные схемы электроснабжения. Ожидается, что свет домах горожан появится в течение 2-х часов.

Как сообщалось ранее, жители Академического района Екатеринбурга остались без электричества.

Свет был отключен в ряде домов по улицам Павла Шаманова, Рябинина и Краснолесья.

ЖКХ