Жители Уралмаша в Екатеринбурге остались без света из-за аварии на сетях

Без света остались дома на улицах Индустрии, Избирателей и Восстания.
«На Уралмаше нет электричества на улице Изобретателей. Говорят, что свет появится через два часа. Люди работают в первобытных условиях», — рассказал местный житель.
Произошло технологическое нарушение в распределительной сети 6 кВ, раскрыли причину отключения в компании «Россети Урал». На место оперативно выехали специалисты, которые переведут линии на резервные схемы электроснабжения. Ожидается, что свет домах горожан появится в течение 2-х часов.
Как сообщалось ранее, жители Академического района Екатеринбурга остались без электричества.
Свет был отключен в ряде домов по улицам Павла Шаманова, Рябинина и Краснолесья.