В Екатеринбурге крестный ход собрал 3,5 тысячи православных христиан

В Екатеринбурге 7 декабря отметили православный праздник в честь покровительницы города — День святой Екатерины. Утром верующие собрались на Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе, а затем крестным ходом дошли до Часовни святой Екатерины на площади Труда, чтобы совершить молебен.
— Тысячи уральцев и гостей города помолились сегодня за праздничной Божественной литургией, Екатерининским крестным ходом и за молебном у храма-часовни святой Екатерины, — сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
По ее данным, суммарно в праздничных богослужениях приняли участие около 3,5 тысячи верующих. Напомним, что в городе проходили и другие мероприятия в честь Дня святой Екатерины — в их числе премьера фильма об адмирале Ушакове, показ ролика о святой Екатерине на улице Вайнера и другие.