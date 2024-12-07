В Екатеринбурге крестный ход собрал 3,5 тысячи православных христиан

По ее данным, суммарно в праздничных богослужениях приняли участие около 3,5 тысячи верующих. Напомним, что в городе проходили и другие мероприятия в честь Дня святой Екатерины — в их числе премьера фильма об адмирале Ушакове, показ ролика о святой Екатерине на улице Вайнера и другие.