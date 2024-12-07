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В Екатеринбурге крестный ход собрал 3,5 тысячи православных христиан

В праздновании Дня святой Екатерины приняли участие тысячи уральцев.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 7 декабря отметили православный праздник в честь покровительницы города — День святой Екатерины. Утром верующие собрались на Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе, а затем крестным ходом дошли до Часовни святой Екатерины на площади Труда, чтобы совершить молебен.

— Тысячи уральцев и гостей города помолились сегодня за праздничной Божественной литургией, Екатерининским крестным ходом и за молебном у храма-часовни святой Екатерины, — сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

По ее данным, суммарно в праздничных богослужениях приняли участие около 3,5 тысячи верующих. Напомним, что в городе проходили и другие мероприятия в честь Дня святой Екатерины — в их числе премьера фильма об адмирале Ушакове, показ ролика о святой Екатерине на улице Вайнера и другие.

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