Джо Джонас и Алекс Уоррен выпустили новую версию песни Burning Down

Певец Джо Джонас, известный как один из солистов трио Jonas Brothers, принял участие в записи новой версии трека Алекса Уоррена Burning Down. Оригинальная песня, увидевшая свет в сентябре, вошла в дебютный альбом Уоррена You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1) (2024).
Джонас тепло отозвался о работе с Уорреном. Его слова цитирует издание People.
Я рад возможности поработать над новой интерпретацией Burning Down с Алексом. Его голос и умение писать песни невероятны. Было захватывающе наблюдать, как такой талантливый артист растет и становится самостоятельным.
Джо Джонас.
Уоррен также не остался в стороне и рассказал о своих впечатлениях от коллаборации с Джонасом: «Это просто нереально, что человек, которым я восхищался с детства, настолько проникся моей музыкой, что захотел поработать над новым прочтением песни».
Ранее Джо Джонас анонсировал свой первый за 13 лет сольный альбом. Он должен был увидеть свет 18 октября, однако певец перенес дату выхода пластинки.