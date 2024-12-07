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ФК «Ростов» завершил последний матч 2024 года уверенной победой

Ростовские футболисты одержали победу над командой из Самары.

Источник: Комсомольская правда

Футбольный клуб «Ростов» завершил последний матч 2024 года уверенной победой. Об этом сообщили на официальной странице команды. Игра с командой «Крылья Советов» проходила на стадионе «Ростов Арена».

В первые минуты матча соперник поразил наши ворота. Однако потом по счастливой случайности игрок «Крыльев Советов» забил гол в свои же ворота. Затем нападающий желто-синих Мохаммад Мохеби забил в ворота противника мяч. Чуть позже этому же примеру последовал Максим Осипенко. Игра завершилась со счетом 3:1.