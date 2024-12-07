Полина Гагарина призналась, что ее восхитило в Минске

Напомним, что билетов на это шоу в продаже не было, 7 тысяч бесплатных пригласительных получили студенты и молодежь. Зрителем шоу стал президент Беларуси Александр Лукашенко и его младший сын Николай. На сцене — известные белорусские спортсмены Алина Горносько, Иван Литвинович, Виолетта Бордиловская, призеры Кубков мира по спортивным танцам на колясках, ансамбль по акробатическому искусству из Китая, а также многие другие знаменитые спортсмены, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.