Полина Гагарина призналась, что ее восхитило в Минске

В спортивно-развлекательном шоу «Время наших побед», которое вечером 7 декабря проходит на «Минск-Арене», приняла участие известная российская певица Полина Гагарина. Она высказала восхищение и спортсменами, принимающими участие в этом проекте, и роскошной сценой, сообщает БелТА.
Полина Гагарина в общении с журналистами сказала, что такой синтез искусств, как шоу «Время наших побед», всегда приветствуется.
«Ощущается гордость за спортсменов, особенно детей, восхищение от такой роскошной сцены. Все очень нравится», — поделилась певица.
Напомним, что билетов на это шоу в продаже не было, 7 тысяч бесплатных пригласительных получили студенты и молодежь. Зрителем шоу стал президент Беларуси Александр Лукашенко и его младший сын Николай. На сцене — известные белорусские спортсмены Алина Горносько, Иван Литвинович, Виолетта Бордиловская, призеры Кубков мира по спортивным танцам на колясках, ансамбль по акробатическому искусству из Китая, а также многие другие знаменитые спортсмены, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
Телеверсию шоу «Времени наших побед» можно будет увидеть 8 декабря в прайм-тайм — в 17.50 в эфире телеканала ОНТ.
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