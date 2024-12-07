Нико Макбрэйн больше не будет выступать с Iron Maiden

«Что я могу сказать? Гастроли с [Iron] Maiden, в которых я участвовал последние 42 года, были невероятным путешествием! Спасибо моим преданным поклонникам: благодаря вам это все стоило того, и я люблю вас! Моей преданной жене Ребекке: с тобой это было невероятно проще, и я люблю тебя! Моим детям, Джастину и Николасу: спасибо, что с пониманием отнеслись к моим отлучкам, и я люблю вас! Моим друзьям, которые всегда рядом со мной: я люблю вас! Моим коллегам по группе: вы воплотили мою мечту в реальность, и я люблю вас!» — написал Нико в своем обращении.