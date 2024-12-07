Нико Макбрэйн больше не будет выступать с Iron Maiden

Барабанщик Нико Макбрэйн объявил, что больше не будет участвовать в живых шоу хеви-метал-группы Iron Maiden. Как следует из появившегося на сайте коллектива заявления, музыкант отыграет свой последний концерт с бэндом 7 декабря в Сан-Паулу.
Макбрэйн отметил, что при этом он останется частью Iron Maiden и будет работать над запланированными проектами. Кроме того, он уделит внимание своей сольной деятельности.
«Что я могу сказать? Гастроли с [Iron] Maiden, в которых я участвовал последние 42 года, были невероятным путешествием! Спасибо моим преданным поклонникам: благодаря вам это все стоило того, и я люблю вас! Моей преданной жене Ребекке: с тобой это было невероятно проще, и я люблю тебя! Моим детям, Джастину и Николасу: спасибо, что с пониманием отнеслись к моим отлучкам, и я люблю вас! Моим друзьям, которые всегда рядом со мной: я люблю вас! Моим коллегам по группе: вы воплотили мою мечту в реальность, и я люблю вас!» — написал Нико в своем обращении.
Музыкант присоединился к Iron Maiden в 1982 году. С его участием было записано 14 студийных альбомов группы.
Ранее барабанщик признался, что все еще в полной мере не восстановился после инсульта, перенесенного им в январе 2023 года.