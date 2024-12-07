«Машину не остановить»: Что произошло после матча между «Ростовом» и «Крыльями Советов»

С новыми силами наши игроки вышли на поле и буквально сразу же забили гол в ворота противника. Нападающий Мохаммад Мохеби вывел «Ростов» вперед — 2:1. На 73-й минуте Максим Осипенко увеличил преимущество желто-синих. Он забил гол с 11 метров. Наши спортсмены не оставили шансов на победу команде «Крылья Советов». Игра завершилась со счетом 3:1.