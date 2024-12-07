«Машину не остановить»: Что произошло после матча между «Ростовом» и «Крыльями Советов»

Матч 18 тура Российской Премьер-Лиги сезона 2024/2025 между ФК «Ростов» и самарской командой «Крылья Советов» завершился победой желто-синих. Игра состоялась на «Ростов Арене» 7 декабря. Рассказываем, как прошла встреча команд.
ПЕРВЫЙ ГОЛ В НАШИ ВОРОТА.
Первые 30 минут матча наши футболисты стойко держали оборону. Однако на 32-й минуте полузащитник «Крыльев» Иван Олейников открыл счет — 1:0. Спустя пять минут защитник самарской команды Доминик Ороз закатил мяч в свои ворота — 1:1. После чего команды ушли на перерыв.
С новыми силами наши игроки вышли на поле и буквально сразу же забили гол в ворота противника. Нападающий Мохаммад Мохеби вывел «Ростов» вперед — 2:1. На 73-й минуте Максим Осипенко увеличил преимущество желто-синих. Он забил гол с 11 метров. Наши спортсмены не оставили шансов на победу команде «Крылья Советов». Игра завершилась со счетом 3:1.
После 18 сыгранных матчей футбольный клуб «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.
«Крылья Советов» после аналогичного числа игр занимают десятое место, заработав 18 очков. Турнирную таблицу возглавляет команда из Санкт-Петербурга «Зенит». У них 39 очков.
МНЕНИЕ ТРЕНЕРА.
Наставник футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал итог матча с «Крыльями Советов». В интервью «Матч ТВ» тренер сообщил, что досада от завершенной игры все-таки присутствует. Карпин отметил, что есть нереализованные моменты, также огорчил и пропущенный гол.
— После нашего углового три футболиста «Ростова» были ближе к своим воротам, но вместо того, чтобы бежать назад, они смотрели на вратаря и пропустили в такой ситуации, — поделился тренер.
В целом итоги первой части сезона Российской Премьер-Лиги Валерий Карпин оценил удовлетворительно.
— Хотелось бы большего. Даже при том неудачном отрезке наша игра не соответствовала результату, и мы могли набирать больше очков. Вот тогда было бы полное удовлетворение, — добавил Карпин.
БОЛЕЛЬЩИКИ ЛИКУЮТ.
Однако если тренер строго отнесся к команде, то переданные болельщики ФК «Ростов» ликуют и всем сердцем радуются за команду. Тысячи ростовчан несмотря на непогоду пришли поддержать любимую команду. После долгожданной победы и блестящим завершением года трибуны шумели от гордости.
— Спасибо команде за классный отрезок перед зимней паузой! Молодцы!
— «Ростовскую машину» не остановить!
— Как же «Ростов» сегодня хорош!