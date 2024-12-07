В Новочеркасске второй раз произошел прорыв трубы

В Новочеркасске произошла повторная авария на водоводе. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации города Юрий Лысенко. Происшествие случилось поздним вечером 7 декабря.
Прорыв случился второй раз за день в районе Новочеркасского индустриального парка. По предварительным данным, перепад температур вызвал новый порыв на магистрали, рядом с которой сегодня велись восстановительные работы.
— Из-за аварии временно прекращена подача питьевой воды абонентам микрорайонов Молодежного и Соцгорода, —.
Для котельных организовали подвоз воды. Так, получится не допустить остановку подачи тепла жителям. На месте работают аварийные бригады.