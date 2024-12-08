Жара опаснее для младенцев и молодежи: ученые выявили неожиданные данные

Ученые проанализировали климатические и демографические данные из Мексики, сопоставив случаи избыточной смертности с уровнями температур по влажной шкале, которая учитывает сочетание тепла и влажности. В период с 1998 по 2019 год в стране ежегодно фиксировалось около 3300 смертей, вызванных жарой. При этом почти треть этих случаев приходилась на людей в возрасте от 18 до 35 лет, что значительно превышает пропорцию населения этой группы.