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Что можно и нельзя делать в Климентьев день 8 декабря на Холодный день

Климентьев день отмечают православные 8 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 8 декабря вспоминает святого Климента. В народе принято праздновать Климентьев день. Однако есть еще одно название — день Клима Холодного, или Холодный день. Все дело в том, что с указанной даты начинались сильные морозы и дул северный ветер.

Что нельзя делать 8 декабря.

Не рекомендуется ругаться на мороз. Предки верили, что подобное могло спровоцировать неприятности, а также беды. Запрещено употреблять алкоголь, переедать, так как продолжается Рождественский пост. Кроме того, не стоит провоцировать ссоры и скандалы. Нельзя с советами вмешиваться в чужие дела.

Что можно делать 8 декабря.

По традиции, дела на Климентьев день начинали на голодный желудок, чтобы они легко давались. Женщины в указанный день занимались бытовыми делами.

Согласно приметам, выпавший снег предсказывал дождливое лето. Большие сугробы говорил про урожайный год. В том случае, если петухи поют утром, что ждали потеплений. Иней на траве предупреждал про мороз.

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