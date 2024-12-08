В белорусском фильме 1977 года «Три веселых смены» можно увидеть руины Мирского замка, быт пионерского лагеря и пионеров- «индейцев»

В первой серии под названием «Селюженок» рассказывается о непоседливом мальчике, который попадает в различные переделки. А вот, кстати, расписание дня с обязательным тихим часом. После ужина — линейка. А отбой в 22.00. Перед этим можно часик «почитать и поиграть», но «ровно в 10 время спать».