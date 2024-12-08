В белорусском фильме 1977 года «Три веселых смены» можно увидеть руины Мирского замка, быт пионерского лагеря и пионеров- «индейцев»

В год 100-летия белорусского кино мы не раз вспоминали различные фильмы, которые вышли на киностудии «Беларусьфильм» и мало известны широкому кругу современных зрителей.
Например, писали про комедию «Наши соседи» с атмосферой Минска 50-х, а еще про фильм «Теща», в котором можно прочувствовать Минск 1970-х. А в картине «Любимая» 1965 года можно увидеть поразительные кадры белорусской столицы: Виталий Соломин на крыше цирка, исчезнувший дом и знаменитые стройки изнутри.
Очередной материал о трехсерийной картине для детей под названием «Три веселых смены», которая вышла на экраны в 1977 году.
Увидев этот фильм, многие вспомнят свое детство. Фото: кадр фильма.
Фильм был снят по мотивам рассказов Юрия Яковлева о жизни пионерского лагеря «Зубренок». В 1978-м его показали по Первой программе центрального телевидения.
В лагерь детей привезли на «Икарусах», которые свое уже отъездили. Фото: кадр фильма.
Кстати, музыку к кинофильму написал белорусский композитор Евгений Глебов, а некоторые роли исполнили белорусские актеры, например, народный артист СССР и Беларуси Геннадий Овсянников.
Фильм интересен тем, что зрители, детство которых пришлось на 70−80-е годы прошлого века, наверняка с улыбкой вспомнят, как проводили время в пионерских лагерях.
Такие шапочки из газет ушли в прошлое. Фото: кадр фильма.
Как одевались, что ели, во что играли…
Место, где дети спали. Фото: кадр фильма.
В первой серии под названием «Селюженок» рассказывается о непоседливом мальчике, который попадает в различные переделки. А вот, кстати, расписание дня с обязательным тихим часом. После ужина — линейка. А отбой в 22.00. Перед этим можно часик «почитать и поиграть», но «ровно в 10 время спать».
В пионерском лагере все было четко по расписанию. Фото: кадр фильма.
Лагерь стоит на берегу озера Нарочь, поэтому купание — одна из главных забав для детей и стресс для вожатых, которых из стерегут.
Одно из любимых развлечений — купание. Фото: кадр фильма.
Во второй серии под названием «Ошибка Микоши». рассказана история о пионерской игре «Секретный пакет». Если не каждый советский пионер, то очень многие, в реальной жизни играл в «Зарницу» — военно-спортивную игру, которая начала набирать популярность в конце 1960-х.
Торжественная линейка в лагере. Фото: кадр фильма.
Одна из команд базируется на руинах Мирского замка и в часовне-усыпальнице Святополк-Мирских. Вот таким замок показан с борта вертолета задолго до начала реставрации.
Руины Мирского замка в конце 1970-х, еще до его реставрации. Фото: кадр фильма.
А это дети играют в разрушенной часовне-усыпальнице.
В часовне-усыпальнице. Фото: кадр видео.
В третьей серии — «Тайна Фенимора» — рассказывают о таинственном Фениморе, который по ночам приходит в палатку к мальчикам третьего отряда и рассказывает удивительные истории об индейцах и инопланетянах.
Пионеры- «индейцы». Фото: кадр фильма.
Так раскраситься мечтали бы и современные дети, что уж говорить про 70-е.
Ранее мы показывали советские фото из лагеря «Зубренок», которые тронут до слез: дети в противогазах, картонные чемоданы, девочка-начальник штаба, еда на костре.