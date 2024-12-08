Белорусские врачи рассказали об узлах в щитовидке: как распознать, группа риска, злокачественные узлы на УЗИ, кому не надо увлекаться йодом

При подозрении отправит на биопсию тонкой иглой под контролем УЗИ, либо проведет ее тут же. Биопсии бояться не стоит, это почти безболезненное обследование, узлу от него тоже хуже не будет. «Плохой» узел не болит, щитовке жить не мешает, и в подавляющем большинстве случаев ничем о себе не напоминает. Даже гормоны щитовидки могут быть в абсолютной норме.