Белорусские врачи рассказали об узлах в щитовидке: как распознать, группа риска, злокачественные узлы на УЗИ, кому не надо увлекаться йодом

«Узел в щитовидной железе, несколько узлов…». Такой вердикт врача нередко слышат белорусы, которые проходят на УЗИ этого маленького, но важного органа. Узловые заболевания щитовидной железы занимают второе место среди всех патологий щитовидки.
С помощью врачей разберемся, все ли узлы — это страх-страх, как много среди них злокачественных, как часто надо обследоваться, если в щитовидке обнаружен узел, бояться ли биопсии и почему в группе риска — женщины, а узел в щитовидке молодого мужчины или ребенка — это нонсенс.
Узлы в щитовидке, как распознать злокачественный узел.
95% узлов в щитовидной железе — это доброкачественные образования. И это хорошая новость. Очень часто злокачественный узел находят случайно, вот просто пришел человек на обследование щитовидку посмотреть. И да, опытный узист отличит «плохой» узел от «хорошего» по его виду.
При подозрении отправит на биопсию тонкой иглой под контролем УЗИ, либо проведет ее тут же. Биопсии бояться не стоит, это почти безболезненное обследование, узлу от него тоже хуже не будет. «Плохой» узел не болит, щитовке жить не мешает, и в подавляющем большинстве случаев ничем о себе не напоминает. Даже гормоны щитовидки могут быть в абсолютной норме.
УЗИ щитовидной железы — это то обследование, которое после 35 лет белорусские онкологи настаивают делать всем ежегодно (здесь подробнее).
Большинству пациентов, у которых появляются доброкачественные узлы, не требуется специального лечения, за пациентом наблюдают на предмет роста узла или развития новых. Если есть рост, может быть выполнена повторная биопсия. Если поражение является злокачественным, пациента направляют к хирургу для удаления щитовидной железы, а часто и прилежащих к ней лимфоузлов.
Каждый год в Беларуси регистрируется более 1,1 тысячи случаев рака щитовидной железы, которые приводят к удалению этого органа, сообщает БелТА со ссылкой на руководство Минского городского клинического онкологического диспансера.
Многие виды рака щитовидной железы характеризуются медленным развитием. После удаления щитовидки из-за рака надо будет постоянно до конца жизни принимать заместительные гормоны щитовидной железы, вероятно также, что врач назначит и радиойодтерапию, которую также придется сделать не единожды. Эта терапия уберет те остатки железы, которые нельзя убрать во время операции, чтобы исключить рецидив в дальнейшем.
Удаление щитовидки — единственное возможное решение при обнаружении в ней злокачественного узла.
«Из 85% человек с узловыми образованиями только у 3−5% их структура может быть такова, когда лучше провести хирургическое лечение», — отмечала в беседе с порталом 24health.by завкафедрой эндокринологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Лариса Данилова.
Ее коллега, заведующая консультативно-диагностическим отделением тиреоидной патологии Минского городского клинического онкологического диспансера Татьяна Леонова в интервью 24health.by отметила:
«Удивляет население. Есть такие пациенты, которые посещают врачей каждые три, шесть месяцев, имея при этом небольшой узел на щитовидке, с которым можно прожить до ста лет. С другой стороны, несмотря на обилие информации, до сих пор приходят пациенты с образованием на шее 3,4, а то и 8 см, которое невозможно не заметить».
Миф о том, что рак щитовидки не дает метастазов kp.ru развеял российский врач-эндокринолог Алексей Жито.
«Онкологические заболевания щитовидной железы, как и других органов, могут иметь местное распространение, поражая близлежащие жизненно важные органы — сонные артерии, трахею, гортань и могут метастазировать», — отметил медик.
Часто метастазы находят в лимфоузлах на шее, именно поэтому часть из них удаляют при операции.
Группы риска по раку щитовидной железы.
Узлы щитовидной железы, а это своеобразные уплотнения, которые достаточно распространены, встречаются в 10 раз чаще у пожилых людей, сообщает kp.ru со ссылкой на российского врача Алену Парецкую.
Как отмечала в интервью «Комсомолке» завкафедрой эндокринологии БелМАПО, профессор Лариса Данилова, люди старшего возраста, особенно те, у которых есть узлы в щитовидке, не нуждаются в дополнительных количествах йода, включая продукты с его высоким содержанием, достаточно йодированной соли. Потому что с возрастом избыток йода начинает производить избыток тироидных гормонов и может возникнуть тиротоксикоз.
«С возрастом на щитовидке часто появляются узлы — главное, чтобы были в норме гормоны и не развился рак», — отмечала специалист.
Так же как предстательная железа и проблемы, связанные с нею, это мужские проблемы и часто «мужской» рак, так и щитовидка считает «женским» органом. Примерно 80% с диагностированным раком щитовки — это женщины.
Но среди высоких факторов риска рака щитовидки — мужской пол и возраст до 40 лет, история лучевой терапии головы или шеи, большие лимфатические узлы на шее, проблемы с глотанием и с голосом.
В свою очередь профессор кафедры эндокринологии БГМУ Алла Шепелькевич в беседе с порталом 24health.by отметила, что среди факторов риска, которые могут приводить к развитию патологий щитовидной железы, на первом месте — наследственность.
«Если среди родственников были диагностированы болезни щитовидной железы или у самого человека есть аутоиммунные заболевания, то вероятность развития патологий щитовидки повышается», — отметила медик.
Кроме того, надо обратить внимание на физическую активность (это в плюс), а вот лишний вес и стрессы — это в минус. Немаловажную роль играет и питание, особенно скудный и неполноценный рацион. Кроме того, щитовидка не любит пестициды, гербициды, красители, микропластик.
Внимательными в плане риска развития патологий щитовидной железы должны быть люди, которым на момент аварии на ЧАЭС было меньше 18 лет, отметила Алла Шепелькевич.
В интервью «Комсомолке» завкафедрой эндокринологии БелМАПО, профессор Лариса Данилова отмечала, что появление узлового образования у ребенка — это нонсенс. Если у ребенка, подростка, молодого человека или мужчины обнаружили узловое образование щитовидной железы — вероятность рака выше, чем если бы это была женщина зрелого возраста.
Лечение доброкачественных узлов.
Белорусский профессор Лариса Данилова отмечала, что узловые образования у женщин старше 40 лет — массовое явление во всех странах. До 95% из них — доброкачественные. При подтверждении доброкачественного характера узла необходимости в частых осмотрах или обязательном хирургическом лечении, как правило, нет.
Лариса Данилова рассказывала, что в БелМАПО активно развивают новые методы лечения, включая малоинвазивную хирургию при узловых новообразованиях щитовидной железы, использование лазерной или высокочастотной абляции — так называемое «выпаривание» узлов. В рамках гранта ПРООН по созданию центра заболеваний щитовидной железы при БелМАПО приобрели оборудование для лазерной абляции и разработали метод лечения узлового зоба с помощью лазерной абляции.
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