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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Индонезии

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали сейсмологи в провинции Центральный Сулавеси в Индонезии в субботу. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство страны.

Эпицентр подземных толчков находился в 73 км к северо-западу от округа Буол на глубине 21 км под морским дном.

По интенсивности землетрясение квалифицировалось между III и IV баллами по шкале Меркалли. Предупреждение о цунами не объявлялось, поскольку сейсмическая активность не должна была вызвать больших волн.

«Пока нет предварительных сообщений о разрушениях или жертвах, вызванных толчками, но оценка риска продолжается», — сообщил представитель местного агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Индонезия расположена в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, где наблюдается частая вулканическая и сейсмическая активность.