Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Индонезии

Эпицентр подземных толчков находился в 73 км к северо-западу от округа Буол на глубине 21 км под морским дном.
По интенсивности землетрясение квалифицировалось между III и IV баллами по шкале Меркалли. Предупреждение о цунами не объявлялось, поскольку сейсмическая активность не должна была вызвать больших волн.
«Пока нет предварительных сообщений о разрушениях или жертвах, вызванных толчками, но оценка риска продолжается», — сообщил представитель местного агентства по борьбе со стихийными бедствиями.
Индонезия расположена в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, где наблюдается частая вулканическая и сейсмическая активность.