Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Индонезии

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали сейсмологи в провинции Центральный Сулавеси в Индонезии в субботу. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство страны.