Живописный во всём: перед кем упала на колени Марлен Дитрих

Явные редакторско-корректорские упущения, однако, не отменяют ценности и увлекательности книги Трушина, и тем более человеческого обаяния исследуемой фигуры. Оно проступает даже ярче, когда слово предоставляется тем, кто имел к Паустовскому не просто длинный перечень художественных претензий, но вообще считал его никудышным писателем или «мямлей с прекраснодушной, вялой, ложно-романтической критикой, нисколько не опасной для властей» (это мнение Надежды Мандельштам, которой Паустовский в 1965-м помог получить московскую жилплощадь). Такой авторитетный недоброжелатель, как главный редактор «Нового мира» Александр Твардовский, испытывал, по мнению Трушина, к Паустовскому чуть ли не личную неприязнь. Но тем убедительнее и объективнее выглядит запись в дневнике Твардовского в качестве своеобразного надгробного слова сразу после смерти Паустовского: «Писатель он, безусловно, плохой, но всё же хоть человек старой веры литературной, благоговевший перед ней — литературой, что не только недоступно людям, привыкшим заведовать ею, но и предосудительно, как пережиток язычества после введения православия».