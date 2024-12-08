Reuters: Вашингтон готовит пакет военной помощи для Киева на $988 млн

Администрация действующего американского лидера Джо Байдена работает над подготовкой очередного пакета военной помощи Украине, информирует Reuters.
По данным агентства, которое ссылается на соответствующий документ, речь идёт о сумме 988 миллионов долларов.
В данный пакет будут включены военная техника и оборудование.
В публикации уточняется, что Соединённые Штаты намерены предоставить украинской стороне Киеву помощь по линии USAI, что позволит заказывать вооружения у производителей из США, а не брать их из запасов Пентагона.
В настоящее время у Соединённых Штатов осталось около 2,2 миллиарда долларов на поддержку Киева по данной линии.
Напомним, речь идёт о «линии инициативы содействия безопасности Украины» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).
Ранее в Пентагоне заявили, что общий объём военной помощи Киеву со стороны Соединённых Штатов за время работы администрации Джо Байдена превысил 62 миллиарда долларов.