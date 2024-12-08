Самый большой каток в мире открыли в Петербурге

— Я хотел их взять с собой, но отправил пока их в отпуск. Но моя жена и дети всегда просятся приехать в Петербург, ведь тут живет моя мама и бабушка моих детей. У меня будут гастроли здесь 31 декабря, и мы обязательно придем сюда покататься. Лед здесь мне очень понравился. Еще один плюс — это виды, — сказал он.