Самый большой каток в мире открыли в Петербурге

Петербург снова бьет рекорды. В Северной столице открылся самый большой каток в мире. Это общественное пространство «Флагшток», которое расширили к зимнему сезону. В этом году каток увеличился больше чем в два раза и теперь он площадью в 28 тысяч квадратных метров. Достижение уже занесли в Книгу рекордов России.
— Большая площадь — это не единственная уникальность этого катка. Особенным является и его местоположение. Мы аккуратно вписались в извилистую береговую линию Финского залива. Мы с катка видим самые новые достопримечательности Петербурга: «Газпром Арену», «Лахта Центр» и флагштоки. Не нужно ехать часами, чтобы оказаться здесь, — рассказал генеральный директор АО «Зенит Арена» Игорь Краснов на открытии.
Первый каток еще в 2020-м году был площадью всего 1100 метров, сперва там занимались только школьники и спортсмены, затем туда разрешили приходить и простым посетителям. С каждым годом лед расширялся.
Сейчас на территории есть три зоны: для свободного катания, для детей и хоккейная площадка. Добавили больше 40 павильонов, где можно погреться, зайти в туалет, попить чай или поесть. Также на катке есть и специальные зоны для обдува рук теплым воздухом, лавочки с беспроводной зарядкой.
Как рассказали в администрации общественного пространства, за один сеанс каток вмещает до 2 тысяч человек. Утром есть возможность покататься бесплатно.
Первым, кто попробовал лед, был олимпийский чемпион Алексей Ягудин. В разговоре с SPB.KP.RU фигурист признался, что планирует привезти на этот каток всю семью.
— Я хотел их взять с собой, но отправил пока их в отпуск. Но моя жена и дети всегда просятся приехать в Петербург, ведь тут живет моя мама и бабушка моих детей. У меня будут гастроли здесь 31 декабря, и мы обязательно придем сюда покататься. Лед здесь мне очень понравился. Еще один плюс — это виды, — сказал он.
К слову, летом каток на «Флагштоке» тоже будет работать. В управлении общественного пространства заявили, что намерены оставить одну площадку с искусственным льдом, а остальную часть переоборудовать для катания на роликах.