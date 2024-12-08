Что произошло в Хабаровском крае к утру 8 декабря

В Хабаровском крае суд приговорил мужчину к 7,5 годам колонии строгого режима. Мужчина убил своего знакомого на охотничьем участке. Чтобы скрыть следы, он спрятал тело в лесу и поджег машину стоимостью 900 тысяч рублей.
С 6 по 8 февраля артисты Хабаровского музыкального театра выступят на Приморской сцене Мариинского театра. Жителей Владивостока ждут спектакли, ставшие хитами в Хабаровске: «Мцыри», «Короли оперетты», а также музыкальное шоу «Неоклассика» и моноспектакль «Вертинский».
В Вяземском районе на трассе перевернулся грузовик, перевозивший сою. Большегруз перекрыл дорогу, на проезжую часть высыпались тонны зерна. Пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение транспорта.