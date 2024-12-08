Что произошло в Хабаровском крае к утру 8 декабря

В Хабаровском крае суд приговорил мужчину к 7,5 годам колонии строгого режима. Мужчина убил своего знакомого на охотничьем участке. Чтобы скрыть следы, он спрятал тело в лесу и поджег машину стоимостью 900 тысяч рублей.