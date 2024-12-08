Что произошло в Иркутске в ночь на 8 декабря 2024: последние новости

Три автомобиля столкнулись на мосту через реку Белая в Усольском районе.
«Honda Civic» врезалась в «Honda HR-V» и «Changan», они ехали по встречке. Травмы получили два водителя и два пассажира, среди них трехлетний ребенок.
Женщина предстанет перед судом за ложное заявление о краже паспорта в Шелехове.
Она соврала полицейским, что сумку с документами выхватил велосипедист. Когда посмотрели записи с камер видеонаблюдения, то выяснили, что на самом деле никакой кражи не было.
Мужчина погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты в Ангарске.
73-летний пенсионер бросил тлеющий окурок в мусорное ведро, пламя охватило квартиру на первом этаже. До прибытия первого пожарного подразделения самостоятельно эвакуировались 15 человек.