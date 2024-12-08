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Что произошло в Иркутске в ночь на 8 декабря 2024: последние новости

Три автомобиля столкнулись на мосту через реку Белая в Усольском районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Три автомобиля столкнулись на мосту через реку Белая в Усольском районе.

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