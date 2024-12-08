Арабская быль: Как во время развода с сирийцем ростовчанка разнесла квартиру

По наблюдению семейного юриста Станислава Авраменко, браки ростовчанок с арабскими мужчинами часто заканчиваются разводом. Причем, таким же бурным, каким был поначалу их роман.
БЕДНЫЙ РОМАНТИК.
Сириец приехал в донскую столицу, чтобы получить высшее образование. Поступил в ДГТУ. Стал искать любовь на сайте знакомств. У него завязалась переписка с привлекательной барышней из донской столицы, которая оказалась еще и птицей высокого полета — генеральным директором нескольких компаний.
— Арабские мужчины умеют красиво ухаживать, говорить комплименты и не скупятся на выражение чувств. Этим они и подкупают женщин, — делится наблюдениями семейный юрист. — Но беда в том, что эмоции частенько берут над ними верх.
Сириец и ростовчанка стали встречаться, а потом поженились. Иностранец переехал к возлюбленной. Трудился системным администратором удаленно, а потом решил получить дополнительное образование и временно не работал. Пока жена делала карьеру, он смотрел за ее дочерью от первого брака. Позже у пары родился сын.
Восточные мужчины умеют красиво ухаживать ЛЕНЦ Мария | Архив КП.
ХОЛОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
— Арабские мужчины — семьянины до мозга костей. Вот и сириец стал бывать в гостях у тещи и тестя, даже ездил на кладбище, чтобы привести в порядок могилки почивших родственников жены.
Правда, некоторые моменты вводили иностранца в ступор. Например, когда дед по мухой пытался показать внуку — сыну сирийца — приемы борьбы. Для него это было недопустимо…
Между тем супруга вращалась в высоких кругах и видела вокруг себя успешных мужчин. А тут еще подруги шушукались, что это ненормально, когда муж живет за ее счет. Она стала предъявлять сирийцу претензии типа — надо не только брать еду из холодильника, но и наполнять его продуктами.
В конце концов, женщина подала на развод.
Супруг был обескуражен — идти в то время ему было некуда. В отчаянье он обратился к юристу. Тот помог иностранцу получить при разводе долю в общей квартире. Но жена, по совету своего адвоката, пошла на хитрость…
ЗАЯВИЛА О ПОХИЩЕНИИ.
Заключая брак, каждый хочет верить, что это навсегда Иван МАКЕЕВ.
Ростовчанка переехала в другое место, а общую квартиру практически разнесла. Сделала это было под видом капитального ремонта: наняла рабочих, которые сняли батареи, сантехнику, ободрали до бетона пол и стены… На этом «ремонт» остановился. Жить в квартире стало невозможно, разве что поставить в комнате палатку…
Мужчине ничего не оставалось, как снять жилье. Он переехал туда вместе с 12-летним сыном, пока суд разбирался, с кем его оставить.
— Араб сказал, что если не сможет общаться со своим ребенком, то просто умрет от горя.
Жена написала заявление в полицию о похищении подростка, но дело не возбудили: ведь мальчик находился в городе со своим родным отцом.
СТРАСТИ НАКАЛЯЛИСЬ.
Тогда супруга стала угрожать пожилой хозяйке, у которой сириец снимал жилье. Мол, донесет куда следует, что она сдает квартиру аренду, а налоги с дохода не платит. Старушка испугалась и попросила мужчину съехать…
Страсти тем временем накалялись. Когда в суде адвокат экс-жены называла сирийца альфонсом, то краснел от ярости и чуть ли не кидался на женщину с кулаками.
— В конце концов, я попросил клиента больше не ходить на судебные заседания. Он так бурно на все реагировал, что мог запросто получить сердечный приступ.
Во время развода страсти кипят настолько, что может дойти до криминала Алексей БУЛАТОВ.
В итоге все закончилось более-менее приемлемо для каждой стороны. Хотя суд и оставил сына с матерью, подросток приходит к отцу, когда хочет, а не в строго отведенные для свидания дни.
Жена осталась жить в отремонтированной после разгрома в квартире. Бывшему супругу она выплатила деньги, на которые он купил другое скромное жилье. Мужчина выучился на программиста и работает в айти-сфере.
Вместо PS: По наблюдению Станислава Авраменко, в нашей стране юрист для арабских мужчин выступает в качестве своеобразного психолога. Он помогает решить проблему законным путем. А если бы горячий иностранец шел на поводу у своих эмоций — дело могло закончиться и криминалом.