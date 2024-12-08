Арабская быль: Как во время развода с сирийцем ростовчанка разнесла квартиру

Между тем супруга вращалась в высоких кругах и видела вокруг себя успешных мужчин. А тут еще подруги шушукались, что это ненормально, когда муж живет за ее счет. Она стала предъявлять сирийцу претензии типа — надо не только брать еду из холодильника, но и наполнять его продуктами.