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Боец UFC Алексеева: набила бы тату при запрете флага России на турнирах

Спортсменка отметила, что с ней ничего не смогут сделать.

Источник: Аргументы и факты

Боец женского легчайшего дивизиона UFC Ирина Алексеева заявила, что если запретят выходить на поединки с российским флагом, то она сделает татуировку с ним. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Без флага я не могу выйти. Особенно если разрешено. Если бы не разрешили, я бы набила татуировку на шее или ухе», — сказала она.

Алексеева также отметила, что с ней ничего не смогут сделать в этом случае.

«Что они со мной сделают? Кожу снимут? Нет. Уволят? Нет», — подчеркнула боец.

Ранее стало известно, что российские спортсмены смогут принять участие в чемпионате мира по кикбоксингу с флагом и гимном России. Уточнялось, что с национальными символами также разрешили выступать кикбоксерам из Белоруссии.

До этого члены женской российской сборной по бодибилдингу отказались ехать на чемпионат мира в Японию в связи с тем, что им согласовали выступление, но только в нейтральном статусе.