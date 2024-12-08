Краснов: за пять лет у коррупционеров изъяли имущество на 760 млрд руб

Российская прокуратура за пять лет добилась обращения в доход государства имущества коррупционеров на общую сумму больше 760 млрд рублей. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью ТАСС.
Он также отметил, что за пять лет сотрудниками ведомства было предъявлено свыше 400 исков. Кроме того, в доход государство взыскано более 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества.
«Вместо строительства школ, покупки лекарств, помощи многодетным семьям — набивают свои бездонные карманы», — подчеркнул Краснов.
Ранее в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю заявляли, что в Красноярске бывший глава МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» стал фигурантом уголовного дела о получении взятки на сумму более 73 млн рублей.
До этого глава Фонда борьбы с коррупцией Виталий Бородин сообщал, что в России нужно увеличить срок тюремного заключения до 25 лет за получение взятки в размере от одного миллиарда рублей.