Anadolu: боевики взяли под контроль сирийский город Хомс

Террористы контролируют центр города Хомс в Сирии, следует из сообщения турецкого госагентства Anadolu.
«Антиправительственные группировки захватили контроль над центром города Хомс, от которого открыт путь к Дамаску», — говорится в публикации.
Напомним, террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* при поддержке вооружённых формирований в ноябре начала масштабную операцию в Сирийской Арабской Республике.
Ранее сообщалось, что боевики подошли к окраинам Дамаска. По данным CNN, сирийский лидер Башар Асад мог покинуть Дамаск.
* Запрещённая в РФ террористическая группировка.