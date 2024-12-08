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Anadolu: боевики взяли под контроль сирийский город Хомс

Террористы контролируют центр населённого пункта.

Источник: Аргументы и факты

Террористы контролируют центр города Хомс в Сирии, следует из сообщения турецкого госагентства Anadolu.

«Антиправительственные группировки захватили контроль над центром города Хомс, от которого открыт путь к Дамаску», — говорится в публикации.

Напомним, террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* при поддержке вооружённых формирований в ноябре начала масштабную операцию в Сирийской Арабской Республике.

Ранее сообщалось, что боевики подошли к окраинам Дамаска. По данным CNN, сирийский лидер Башар Асад мог покинуть Дамаск.

* Запрещённая в РФ террористическая группировка.