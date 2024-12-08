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Стали известны актеры, претендующие на съемки в сериале «Гарри Поттер»

На роль преподавателя ухода за магическими существами Рубеуса Хагрида рассматривают Бретта Голдстина.

Источник: Аргументы и факты

На роль директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора в сериале по книжной саге «Гарри Поттер» претендует Марк Стронг, который известен по фильмам «Шерлок Холмс» и франшизе Kingsman. Об этом сообщает Deadline.

Также актриса Шэрон Хорган, снявшаяся в сериале «Заговор сестер Гарви», может сыграть профессора трансфигурации и замдиректора школы Минерву Макгонагалл.

Еще одна неподтвержденная претендентка — Рэйчел Вайс, а на роль преподавателя ухода за магическими существами Рубеуса Хагрида рассматривают Бретта Голдстина.

Ранее стало известно, что британский темнокожий актер Паапа Эссьеду может сыграть профессора Северуса Снейпа в сериале «Гарри Поттер», который планируется выпустить в 2026 году.

До этого сообщалось, что актер Руперт Гринт, который играл роль Рона Уизли в экранизации «Гарри Поттера», проиграл суд налоговой службе Британии и теперь должен выплатить 2,3 млн долларов.