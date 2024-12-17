Ариана Гранде расплакалась, отвечая на комментарии о ее весе

«Я слышала каждую версию — о том, что со мной не так. А потом ты это исправляешь, и тогда это становится неправильным по разным причинам. Но это всё, даже самая простая вещь — ваша внешность, понимаете?», — поделилась Ариана. Певица объяснила, что трудно защитить себя от критики и комментариев, особенно когда ты молод. «Я думаю, что это что-то неприятное, независимо от того, в каком масштабе ты это испытываешь, — добавила она. — Даже если ты идешь на ужин в честь Дня благодарения, и чья-то бабушка говорит: “О Боже, ты выглядишь худее! Что случилось?” или “Ты выглядишь толще! Что не так?”».