Ариана Гранде расплакалась, отвечая на комментарии о ее весе

Ариана Гранде со слезами на глазах ответила на комментарии о своем теле.
Когда французский репортер спросила артистку во время недавнего интервью, как она справляется со «стандартами красоты», принятыми в обществе, и «непреодолимым» давлением, которое испытывают женщины, чтобы «всегда выглядеть идеально», поп-звезда расчувствовалась. «Боже мой. Я не собираюсь…» — выдавила она, пытаясь не заплакать. Затем Гранде утешала ее коллега по сериалу «Злая» Синтия Эриво, которая присоединилась к ней во время беседы.
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«Я слышала каждую версию — о том, что со мной не так. А потом ты это исправляешь, и тогда это становится неправильным по разным причинам. Но это всё, даже самая простая вещь — ваша внешность, понимаете?», — поделилась Ариана. Певица объяснила, что трудно защитить себя от критики и комментариев, особенно когда ты молод. «Я думаю, что это что-то неприятное, независимо от того, в каком масштабе ты это испытываешь, — добавила она. — Даже если ты идешь на ужин в честь Дня благодарения, и чья-то бабушка говорит: “О Боже, ты выглядишь худее! Что случилось?” или “Ты выглядишь толще! Что не так?”».
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Гранде подчеркнула, что быть объектом таких комментариев, независимо от того, кто вы, ужасно. «В современном обществе вообще не должно этого быть — комментировать внешность других, здоровье или то, как они себя позиционируют», — продолжила она. «От того, что вы носите, до вашего тела, вашего лица, всего, что у вас есть — люди не должны комментировать это. Я думаю, что это действительно опасно», — сказала Гранде, добавив: «Причём опасно для каждой из сторон».
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Несмотря на непрошеные замечания общественности о том, как она выглядит, актриса чувствует себя действительно счастливой, имея «группу поддержки», которая напоминает ей, что она красива.