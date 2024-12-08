Первый в СНГ: в Алматы построят музей науки для детей

Проект реализуется в партнёрстве с Science Museum Singapore, являющегося первым в мире музеем, посвящённым изучению роли творческого процесса в науке и искусстве и его влиянию на сознание общества.



Одновременно с этим в Алматы активно решается проблема дефицита ученических мест. Благодаря строительству новых школ и пристроек за счёт местного бюджета к 2025 году дефицит снизится до 3−4 тысяч мест, сообщили в акимате.