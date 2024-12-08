Фицо назвал подрыв «Северных потоков» терактом с участием военных

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются террористическим актом с участием профессиональных военных.
«Вы хорошо знаете, что это была террористическая диверсионная операция, в которой должны были участвовать наиболее профессиональные военные части, которые вообще существуют», — сказал он.
Фицо также призвал задуматься, «не находится ли в центре конфликта на Украине нечто большее, чем сама Украина».
Он напомнил, что ранее в Словакии были установлены лица, «мотавшиеся» возле нефтепровода «Дружба» и следившие за ним с помощью БПЛА.
«Я бы вообще не удивился, если бы кто-то совершил нападение на газопровод или наш нефтепровод, чтобы воспрепятствовать импорту этого сырья с востока, чтобы это всё продавливалось с Запада», — уточнил Фицо.
Заявление прозвучало в эфире STVR в программе «Субботние диалоги».
Ранее сообщалось, что Фицо назвал версию о подрыве «Северных потоков» украинскими дайверами вздором.