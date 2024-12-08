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Часть Владивостока останется без холодной воды — адреса и даты

Причины озвучили в Примводоканале.

Источник: PrimaMedia.ru

На предстоящей рабочей неделе часть Владивостока останется без холодной воды, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности отключений озвучили в пресс-службе «Примводоканала».

Так, по имеющимся данным, отключения стартуют в понедельник, 9 декабря, с 9 часов утра. До 17:00 воды не будет в домах по следующим адресам:

Ватутина, 26;
Нейбута, 11−43, 22, 24, 24 В, 24б, 24 В, 32, 32ст.4, 34, 38.

Отключения пройдут в связи с проведением аварийно-ремонтных работ.

Напомним, что ранее в результате поломки одного из генераторов свет пропал у половины жителей Тернея. Прокуратура Тернейского района начала проверку после аварийного отключения электроэнергии.

ЖКХ