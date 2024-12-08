МО Сирии опровергло сообщения об отступлении с севера провинции Латакия

До этого стало известно, что сирийиские войска при поддержке ВКС России ударили по местам скопления боевиков, колоннам техники, складам, командным и опорным пунктам, уничтожив за сутки свыше 300 боевиков в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.