МО Сирии опровергло сообщения об отступлении с севера провинции Латакия

Сообщения об отходе сирийской армии с севера провинции Латакия не соответствуют действительности. Об этом заявили в минобороны Сирии.
«Сообщения, которые передают террористические медиаплатформы об отходе вооруженных сил с севера провинции Латакия, не соответствуют действительности», — сказано в сообщении.
В заявлении также отмечается, что все эти материалы беспочвенны.
Ранее турецкого госагентства Anadolu сообщало, что боевики контролируют центр сирийского города Хомс, от которого открыт путь к Дамаску.
До этого стало известно, что сирийиские войска при поддержке ВКС России ударили по местам скопления боевиков, колоннам техники, складам, командным и опорным пунктам, уничтожив за сутки свыше 300 боевиков в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.