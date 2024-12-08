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МО Сирии опровергло сообщения об отступлении с севера провинции Латакия

В оборонном ведомстве отметили, что все эти новости беспочвенны.

Источник: Аргументы и факты

Сообщения об отходе сирийской армии с севера провинции Латакия не соответствуют действительности. Об этом заявили в минобороны Сирии.

«Сообщения, которые передают террористические медиаплатформы об отходе вооруженных сил с севера провинции Латакия, не соответствуют действительности», — сказано в сообщении.

В заявлении также отмечается, что все эти материалы беспочвенны.

Ранее турецкого госагентства Anadolu сообщало, что боевики контролируют центр сирийского города Хомс, от которого открыт путь к Дамаску.

До этого стало известно, что сирийиские войска при поддержке ВКС России ударили по местам скопления боевиков, колоннам техники, складам, командным и опорным пунктам, уничтожив за сутки свыше 300 боевиков в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.