Депутат Гаврилов: работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере

Работа в новогодние каникулы должна оплачиваться в двойном размере за каждый отработанный час, заявил российский парламентарий Сергей Гаврилов.
Он напомнил, что нерабочими праздничными днями в январе считаются дни с 1 по 8 января.
«Работа в эти дни подлежит оплате в повышенном размере, независимо от того, на какой системе оплаты труда находится сотрудник. Если работник выходит на работу в указанные дни, то ему положена двойная оплата за каждый отработанный час», — цитирует слова депутата РИА Новости.
Говоря о работниках, получающих оклад, Гаврилов уточнил, что речь идёт о дополнительной оплате «сверх установленной месячной нормы рабочего времени». Сотруднику оплачиваются дополнительные часы (дни) по двойной ставке.
Парламентарий подчеркнул, что если «работа уложилась в месячную норму», то оплата производится по одинарной ставке, а сверхурочная надбавка не учитывается.
Кроме того, по его словам, сотрудники на сдельной оплате труда имеют право на «двойные сдельные расценки» за работу в праздники.
«Те, кто трудится на почасовой оплате, также должны получать не менее двойной часовой ставки. Даже если рабочая смена приходится лишь частично на праздничный день, повышенная оплата распространяется на те часы, которые пришлись на праздник», — сказал Гаврилов.
Депутат также напомнил, что работник по согласованию с работодателем может получить дополнительный выходной вместо двойной оплаты. При этом работа в праздничный день оплачивается по обычной ставке, а отгул не подлежит оплате.
Ранее юрист Александр Южалин заявил, что в следующем году наиболее невыгодными месяцами для отпуска станут январь, май, июнь, а также ноябрь. Это связано с тем, что в эти месяцы количество рабочих дней меньше, чем обычно.
Юрист по трудовому праву Валентина Яковлева напомнила, что предстоящие новогодние праздники в РФ продлятся 11 дней. Праздничные дни начнутся в воскресенье, 29 декабря, и продлятся до среды, 8 января.