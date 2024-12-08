Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин заявил, что администрации избранного президента США Дональда Трампа «следует» сделать выбор в пользу противостояния РФ.
Он пригрозил, что в противном случае наступит «хаос».
«Мы можем продолжать противостоять Кремлю, или же позволить Путину действовать по-своему и обречь наших детей и внуков на жизнь в мире хаоса и конфликтов», — цитирует слова Остина РИА Новости.
Шеф Пентагона добавил, что администрация действующего американского лидера Джо Байдена «сделала свой выбор».
«Следующая администрация должна будет сделать свой выбор», — сказал Остин.
Заявление прозвучало в ходе выступления Остина на форуме по национальной обороне в американском штате Калифорния.
Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты ведут гибридную войну против Российской Федерации на Украине. Он подчеркнул, что власти РФ не приняли бы решения о проведении СВО, если бы Киев и его западные спонсоры соблюдали минские договорённости.
Ранее в Госдепе заявили, что администрация Байдена передала Вооружённым силам Украины противопехотные мины, чтобы помешать наступлению ВС РФ в зоне специальной военной операции.