В Омске объявили режим первой степени опасности по метеоусловиям

Обь-Иртышское УГМС объявило о режиме «черного неба». В это время из-за неблагоприятных метеорологических условий вредные примеси в воздухе будут рассеиваться плохо. Режим «черного неба» продлится в Омске с 16 часов 7 декабря до 11 часов 8 декабря.
Сложившимся в это время метеоусловиям специалисты присвоили первых класс степени опасности. Промышленные предприятия на это время обязаны снизить объемы вредных выбросов в атмосферу. В первые дни начала рабочей недели в Омске ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.