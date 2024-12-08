В Омске объявили режим первой степени опасности по метеоусловиям

Сложившимся в это время метеоусловиям специалисты присвоили первых класс степени опасности. Промышленные предприятия на это время обязаны снизить объемы вредных выбросов в атмосферу. В первые дни начала рабочей недели в Омске ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.