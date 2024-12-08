Олбани
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске объявили режим первой степени опасности по метеоусловиям

Сегодня в воздухе Омска будут плохо рассеиваться вредные примеси.

Источник: Комсомольская правда

Обь-Иртышское УГМС объявило о режиме «черного неба». В это время из-за неблагоприятных метеорологических условий вредные примеси в воздухе будут рассеиваться плохо. Режим «черного неба» продлится в Омске с 16 часов 7 декабря до 11 часов 8 декабря.

Сложившимся в это время метеоусловиям специалисты присвоили первых класс степени опасности. Промышленные предприятия на это время обязаны снизить объемы вредных выбросов в атмосферу. В первые дни начала рабочей недели в Омске ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.