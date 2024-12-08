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В одном из районов Башкирии температура воздуха опустилась до −30 градусов

В деревне Хамитово Абзелиловского района температура воздуха понизилась до −30 градусов. Об этом сообщила читательница «Башинформа» Гульнара Хальфетдинова.

Сейчас в Олбани: -1° 5 м/с 80% 750 мм рт. ст. -1°
Источник: Башинформ

— У родителей в Хамитово (Абзелиловский район) сегодня −30 градусов, там всегда намного холоднее, погода в Уральских хребтах она такая — суровая, — отметила Гульнара.

Напомним, сегодня в Башкирии существенных осадков не ожидается, в некоторых районах гололед. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха днем составит −8,-13°, местами до −18°.

Завтра, 9 декабря, в республике прогнозируется также морозная погода, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −10,-15°, местами −18,-23°, днем −5,-10°.