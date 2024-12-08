Туфли Дороти из фильма «Волшебник страны Оз» продали за 32,5 млн долларов

Рубиновые туфли из фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года были проданы на аукционе за 32,5 млн долларов. Об этом сообщает аукционный дом Heritage Auctions, который находится в американском городе Даллас.
Уточняется, что эти туфли носила на съемках американская актриса Джуди Гарланд, которая играла роль Дороти.
«Рубиновые туфли Дороти были проданы в субботу на аукционе Heritage Auctions за … 32,5 миллиона долларов», — сказано в сообщении.
Ранее рэпер Тимати купил картину художника Олега Целкова «Ребенок с шариком», которая была выставлена на аукционе. Стоимость полотна составила 65 млн рублей.
До этого стало известно, что приклеенный скотчем к стене банан, который ранее продали за 6,2 млн долларов, съел китайский криптомиллионер Джастин Сан.