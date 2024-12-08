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Sham FM: аэропорт Дамаска полностью прекратил работу

Все сотрудники аэропорта покинули воздушную гавань.

Международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы, информирует сирийская радиостанция Sham FM.

Работа воздушной гавани полностью прекращена. Сотрудники эвакуированы.

Аэропорт Дамаска является крупнейшим в Сирийской Арабской Республике.

Ранее сообщалось, что в столице САР слышны выстрелы. Накануне вечером телеканал Al Jazeera рассказал, что вооружённые формирования, противостоящие правительственным силам в Сирии, подошли к окраинам Дамаска.

Напомним, в ноябре террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* начала масштабную операцию в САР. Под контроль боевиков перешёл город Алеппо.

* Запрещённая в РФ террористическая группировка.