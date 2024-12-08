Sham FM: аэропорт Дамаска полностью прекратил работу

Международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы, информирует сирийская радиостанция Sham FM.
Работа воздушной гавани полностью прекращена. Сотрудники эвакуированы.
Аэропорт Дамаска является крупнейшим в Сирийской Арабской Республике.
Ранее сообщалось, что в столице САР слышны выстрелы. Накануне вечером телеканал Al Jazeera рассказал, что вооружённые формирования, противостоящие правительственным силам в Сирии, подошли к окраинам Дамаска.
Напомним, в ноябре террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* начала масштабную операцию в САР. Под контроль боевиков перешёл город Алеппо.
* Запрещённая в РФ террористическая группировка.