Снег ожидается в мегаполисах Казахстана

Сегодня в Алматы ожидается снег. Температура воздуха днем может опуститься до −5 градусов, а ночью — до −7 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют переменную облачность, возможен снег. Днем температура воздуха будет в районе −12…-14 градусов, а ночью снизится до −24 градусов. Скорость ветра — 1,9 м/с.
В Шымкенте сегодня также ожидается снег. В дневное время столбики термометров могут показывать −3…-5 градусов, а ночью опустятся до −10 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,3 м/с.