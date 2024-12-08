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Снег ожидается в мегаполисах Казахстана

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 8 декабря. Во всех трех мегаполисах возможен снег. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Олбани: -1° 6 м/с 86% 749 мм рт. ст. -1°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы ожидается снег. Температура воздуха днем может опуститься до −5 градусов, а ночью — до −7 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют переменную облачность, возможен снег. Днем температура воздуха будет в районе −12…-14 градусов, а ночью снизится до −24 градусов. Скорость ветра — 1,9 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается снег. В дневное время столбики термометров могут показывать −3…-5 градусов, а ночью опустятся до −10 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,3 м/с.