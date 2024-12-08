В Омске велосипедист-экстремал пытался переехать Иртыш

Увенчался ли успехом этот отчаянный вояж неизвестно — ролик обрывается. Однако велосипедист сильно рисковал — лед на Иртыше еще не окреп, официально ни одна из ледовых переправ в области пока не открыта. Повторять подобные действия категорически не рекомендуется.