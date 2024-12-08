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В Омске велосипедист-экстремал пытался переехать Иртыш

Перебрался ли он на тот берег, неизвестно.

Источник: Комсомольская правда

Вчера в социальных сетях Омска появился экстремальный видеоролик. На кадрах по ледяным торосам едва схватившегося льдом Иртыша на другой берег пытается перебраться велосипедист. Как утверждает автор ролика, велосипедист — курьер одной из служб доставок.

В комментариях омичи высказали предположение, что так он решил побыстрее доставить клиентам заказ. Судя по пейзажу, дело происходит возле Ленинградского моста, хотя там таких уже больших пробок в выходные дни не наблюдается.

Увенчался ли успехом этот отчаянный вояж неизвестно — ролик обрывается. Однако велосипедист сильно рисковал — лед на Иртыше еще не окреп, официально ни одна из ледовых переправ в области пока не открыта. Повторять подобные действия категорически не рекомендуется.

Напомним, вчера мы писали о том, как 15-летний подросток едва не погиб, гуляя по льду Оми.