На Южном Урале под влиянием антициклона установится тихая и умеренно морозная погода

Напомним, в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19:00 понедельника, 9 декабря, в Челябинске, Коркино, Златоусте и Сатке действует предупреждение о НМУ первой степени. В Карабаше смог вероятен с 19:00 8 декабря до того же время 9-го.