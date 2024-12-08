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На Южном Урале под влиянием антициклона установится тихая и умеренно морозная погода

На Южном Урале под влиянием антициклона установится тихая и умеренно морозная погода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Олбани: -1° 5 м/с 80% 750 мм рт. ст. -1°

Днем в воскресенье, 8 декабря, при переменной облачности преимущественно без осадков, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления. Ветер западной четверти 3−8 м/с. Температура воздуха минус 8−13, на юге — до 3 ниже нуля.

Непосредственно в Челябинске сегодня минус 8−10, ветер северо-западный 3−8 м/с.

В восемь утра в центре города минус 15, влажность 78%, ветер северо-западный 1 м/с, атмосферное давление 760 мм ртутного столба, что значительно выше нормы.

Напомним, в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19:00 понедельника, 9 декабря, в Челябинске, Коркино, Златоусте и Сатке действует предупреждение о НМУ первой степени. В Карабаше смог вероятен с 19:00 8 декабря до того же время 9-го.