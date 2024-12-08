В Красноярском крае в тройном ДТП погибла женщина

В субботу на 10 км автодороги Ачинск — Ужур — Троицкое водитель автомобиля «Хонда» пошел на обгон и выехал на встречку. Там он столкнулся с «Волгой», а после с «Тойотой». Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции. В результате ДТП 52-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сидении «Волги» от полученных травм скончалась на месте. Водители других транспортных средств с различными травмами доставлены больницы.