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В Красноярском крае в тройном ДТП погибла женщина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Трагическое происшествие произошло под Ачинском.

Источник: Соцсети

В субботу на 10 км автодороги Ачинск — Ужур — Троицкое водитель автомобиля «Хонда» пошел на обгон и выехал на встречку. Там он столкнулся с «Волгой», а после с «Тойотой». Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции. В результате ДТП 52-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сидении «Волги» от полученных травм скончалась на месте. Водители других транспортных средств с различными травмами доставлены больницы.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей отказаться от совершения опасных маневров на дороге, акцентируя внимание на необходимость соблюдения безопасного скоростного режима.