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В Красноярске открывается каток на стадионе «Рассвет»

Ледовый каток расположен в Октябрьском районе.

Источник: Комсомольская правда

10 декабря в Красноярске откроется каток на стадионе «Рассвет». Об этом рассказали в соцсетях спортивной школы. Со вторника по пятницу покататься там можно будет с 16 до 22 часов, в субботу и воскресенье — с 12 до 22. Понедельник выходной.

Для детей от 7 до 14 лет цена выхода на лед составит 50 рублей за час, а для посетителей старше — 70 рублей. Для пенсионеров и малышей вход свободный. Работает в «Рассвете» и прокат. Один час для детей стоит 100 рублей, для взрослых — 120. Касса работает до 21:00.

Ранее мы рассказывали, где ещё в Красноярске работают ледовые катки и сколько стоит вход и прокат.

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