В Красноярске открывается каток на стадионе «Рассвет»

10 декабря в Красноярске откроется каток на стадионе «Рассвет». Об этом рассказали в соцсетях спортивной школы. Со вторника по пятницу покататься там можно будет с 16 до 22 часов, в субботу и воскресенье — с 12 до 22. Понедельник выходной.