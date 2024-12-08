Двойную пенсию получат некоторые пенсионеры в декабре

График выплаты пенсий изменится из-за длинных новогодних праздников, напомнила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
По закону, если выплата пенсии выпадает на праздничный или выходной день, то её должны доставить или перечислить на счет в предшествующий рабочий день, напомнила парламентарий. Поэтому все пенсионеры, которым пенсию выплачивают с 3 по 8 число месяца, получат выплаты в декабре, рассказала Бессараб. Остальным гражданам пенсия придет без изменений в обычные числа.
Депутат добавила, что большинство пенсионеров в России получает пенсию как раз в первые числа месяца, поэтому у них в декабре будет две пенсии. При этом из-за индексации пенсии с 1 января, вторая пенсия придет уже повышенной, отметила она.
Также индексацию пенсии получат все работающие пенсионеры, выплаты повысят на 7,3%, пишет «Лента.ру».