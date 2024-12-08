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В Красноярске прошел футбольный турнир в честь 90-летия края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В дружеском турнире сошлись четыре команды: ветераны СВО, ветераны красноярского футбола, команда «Тотем» детского дома Красноярска и сборная администрации края. Главный трофей соревнований завоевали ветераны футбола, сообщили в министерстве спорта края.

Источник: Минспорта Красноярского края

Поприветствовать участников футбольного турнира приехал губернатор края Михаил Котюков. 1 декабря на встрече с ветеранами СВО он пригласил бойцов принять участие в футбольных состязаниях.

«Встречаясь накануне с бойцами, которые вернулись домой с фронта, пригласил их принять участие в этих матчах. В итоге и молодость, и опыт боролись за победу на равных. Спортивные соревнования — важная часть реабилитации ребят. Вместе с фондом “Защитники Отечества” работаем над развитием программ поддержки ветеранов», — рассказал у себя в соцсетях Михаил Котюков.

Глава региона тепло пообщался со всеми участниками соревнований и поздравил их с 90-летием края. Он отметил, что юбилейная дата стала хорошим поводом встретиться на спортивной площадке, посвятить время любимой игре, а главное пообщаться.

Министр спорта края Денис Петровский отметил, что одной из ключевых задач является вовлечение взрослых в спортивные мероприятия: «На этом турнире и ветераны спорта, и юные футболисты, и участники специальной военной операции, которые вернулись с боевых заданий и готовы направить свою жизненную энергию в конструктивное русло. Спорт представляет собой идеальную платформу для этого».