В Красноярске прошел футбольный турнир в честь 90-летия края

«Встречаясь накануне с бойцами, которые вернулись домой с фронта, пригласил их принять участие в этих матчах. В итоге и молодость, и опыт боролись за победу на равных. Спортивные соревнования — важная часть реабилитации ребят. Вместе с фондом “Защитники Отечества” работаем над развитием программ поддержки ветеранов», — рассказал у себя в соцсетях Михаил Котюков.