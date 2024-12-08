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В Волгоградской области родились Астарта, Эсмиральда и Кузьма

Стали известны самые распространенные и редкие имена малышей, появившихся на свет в ноябре 2024 года.

Источник: AP 2024

По информации облкомюстиции, в прошлом месяце родители предпочитали называть сыновей такими именами, как Михаил, Дмитрий, Мирон, Максим, Ярослав, Артём, Александр, Тимофей, Роман, Марк и Егор.

Редкими именами для мальчиков стали Авраам, Берс, Булат, Вреж, Леон, Самуэль, Юсуф-Эмир и Анатолий. А самыми оригинальными — Август, Афанасий, Дементий, Еосим, Закарий и Кузьма.

Дочкам жители региона чаще всего давали имена София, Мария, Василиса, Варвара, Алиса, Ева, Полина и Виктория.

Значительно реже девочек называли Айлана, Аливия, Афина, Владлена, Евдокия, Данелия, Дария, Матрёна, Жасмин, Каролина и Лада. С родительской фантазией повезло малышкам с именами Астарта, Забава, Златислава, Лагерта, Певиста, Тейя-София, Элиф-Вера и Эсмиральда.