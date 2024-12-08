У жителя Хабаровска забрали автомобиль за пьяное вождение

Очередной автомобиль нетрезвого водителя конфисковали в Хабаровске. Приговор вынесли в Индустриальном районном суде. На скамье подсудимых оказался 49-летний мужчина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На мужчину завели уголовное дело об управлении автомобилем в пьяном виде. Он уже был ранее подвергнут административном наказанию.
В августе текущего года его остановили на машине «Тойота Харриер» сотрудники Госавтоинпекции. Освидетельствование показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
«В судебном заседании подсудимый просил автомобиль не конфисковывать, поскольку приобрел его в кредит, который в полном объеме не погасил», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
С учетом позиции гособвинителя мужчине назначили штраф в 200 тысяч рублей, а также лишили его прав на два года.
Автомобиль мужчины все же был конфискован в доход государства.