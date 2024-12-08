В Красноярске продают квартиру-дворец за 33 миллиона

Стоимость объекта составляет 33 миллиона рублей.
Недвижимость расположена в многоэтажном кирпичном здании по улице Толстого. Метраж жилого помещения достигает 191 квадратного метра. Внутреннее пространство включает мраморную лестницу итальянского производства, дополненную ограждениями Grande Forge с покрытием из золота 24 карата.
Интерьер санузлов оформлен хрустальными люстрами, позолоченными раковинами и полотенцесушителями. В стоимость входит вся имеющаяся в квартире мебель.
Будущий владелец получит возможность приобрести два парковочных места в подземном паркинге за дополнительную плату. Окна жилого помещения выходят на часовню Параскевы Пятницы.
Ранее сообщалось, что дом с «ощущением успеха» продают в Красноярске.