В Красноярске продают квартиру-дворец за 33 миллиона

Недвижимость расположена в многоэтажном кирпичном здании по улице Толстого. Метраж жилого помещения достигает 191 квадратного метра. Внутреннее пространство включает мраморную лестницу итальянского производства, дополненную ограждениями Grande Forge с покрытием из золота 24 карата.