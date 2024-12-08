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Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Красноярского края с 90-летием региона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Поздравление жителей Красноярского края с 90-летием со дня образования региона от президента России Владимира Путина зачитал на торжественном собрании в краевой филармонии полпред в СФО Анатолий Серышев.

Источник: Соцсети

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с большой знаменательной датой — 90-летием Красноярского края. История одного из крупнейших регионов России создавалась смелыми, талантливыми, сильными духом людьми. Вы по праву гордитесь многими поколениями своих земляков, которые в суровых условиях возводили мощные гидроэлектростанции и легендарные железнодорожные магистрали, индустриальные гиганты, морские и речные порты. Своими трудовыми свершениями приумножали национальное богатство державы. На весь мир известны имена уроженцев суровой и прекрасной сибирской земли», — говорится в поздравлении.

Красноярский край является вторым по площади субъектом Российской Федерации, одним из крупнейших субъектов Российской Федерации — его площадь составляет более 2,3 миллиона квадратных метров.

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