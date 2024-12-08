Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Красноярского края с 90-летием региона

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с большой знаменательной датой — 90-летием Красноярского края. История одного из крупнейших регионов России создавалась смелыми, талантливыми, сильными духом людьми. Вы по праву гордитесь многими поколениями своих земляков, которые в суровых условиях возводили мощные гидроэлектростанции и легендарные железнодорожные магистрали, индустриальные гиганты, морские и речные порты. Своими трудовыми свершениями приумножали национальное богатство державы. На весь мир известны имена уроженцев суровой и прекрасной сибирской земли», — говорится в поздравлении.