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Городской мотивационный молодежный форум «Розетка» прошел в Черемхово

С ребятами встретились профессионалы из самых различных сфер.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Городской мотивационный молодежный форум «Розетка» в Черемхово — это площадка для общения и обмена опытом между молодыми людьми и признанными профессионалами Приангарья из самых различных сфер деятельности. На этот раз ребята встретились с теле- и радиоведущими, кинорежиссерами и продюсерами. Об этом рассказал мэр Черемхово Вадим Семенов.

— Скажу от себя, что рецепт успеха очень простой: ставьте перед собой задачи и, несмотря на трудности, упорно двигайтесь к своей мечте, — добавил градоначальник. — Вы, черемховская молодежь, полны энергии и потенциала, и я искренне желаю каждому из вас достичь высот в жизни! Помните: вы лучшие! Впереди у вас много возможностей!

Напомним, ранее в Приангарье состоялся Второй форум волонтеров спецоперации. Добровольцев наградили медалями в Тайшетском районе.