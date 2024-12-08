Городской мотивационный молодежный форум «Розетка» прошел в Черемхово

Городской мотивационный молодежный форум «Розетка» в Черемхово — это площадка для общения и обмена опытом между молодыми людьми и признанными профессионалами Приангарья из самых различных сфер деятельности. На этот раз ребята встретились с теле- и радиоведущими, кинорежиссерами и продюсерами. Об этом рассказал мэр Черемхово Вадим Семенов.
— Скажу от себя, что рецепт успеха очень простой: ставьте перед собой задачи и, несмотря на трудности, упорно двигайтесь к своей мечте, — добавил градоначальник. — Вы, черемховская молодежь, полны энергии и потенциала, и я искренне желаю каждому из вас достичь высот в жизни! Помните: вы лучшие! Впереди у вас много возможностей!
Напомним, ранее в Приангарье состоялся Второй форум волонтеров спецоперации. Добровольцев наградили медалями в Тайшетском районе.