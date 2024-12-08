В мэрии Уфы опубликовали график новогодних елок для детей

Новогодние утренники и елки для детей в Уфе начнутся во второй половине декабря. Об этом на оперативном совещании в городской администрации сообщила вице-мэр Гуллярия Ялчикаева.
Столичные елки для детей с ограниченными возможностями здоровья и сирот планируют провести 20 декабря в Уфимской детской филармонии, а для одаренных школьников — 24 числа в Городской дворце культуры.
— Также ёлка для детей с ограниченными возможностями здоровья состоится 27 декабря в ГКЗ «Башкортостан». Особое внимание уделят детям участников специальной военной операции, они получат приглашения на различные представления, — передали в администрации.
В рамках акции «Подари Новый год детям!» с 16 по 26 декабря власти организуют поздравление на дому для 310 детей-инвалидов, которые не могут посещать школы. Специалисты органов опеки поздравят 827 сирот.
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