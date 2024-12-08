В Перми открыли первый краевой фиджитал-центр

В Перми открыли первый региональный фиджитал-центр. В нем будут развивать компьютерные виды спорта наравне с классическими.
Фиджитал-центр открыли на ул. Дениса Давыдова, 195/8 рядом со спорткомплексом им. Сухарева. Фиджитал-центр оснастили зонами VR-технологий (виртуальной реальности) и компьютерного спорта, открытыми площадками для мини-футбола и баскетбола.
В феврале 2025 года все ребята с 14 лет, зарегистрированные в системе «Фиджитал», смогут посещать фидижитал-центр в Перми и попробовать свои силы в высокотехнологичных дисциплинах спорта.
По информации краевых властей, фиджитал-центр в Перми появился в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». На его создание региону выдели 78 млн руб.
Название «фиджитал» состоит из двух составляющих — «physical» и «digital».